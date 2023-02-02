09:54Происшествия
Появились кадры тушения пожара в торговых павильонах ТиНАО
На кадрах видно, как спасатели тушат пожар на территории строительного рынка "Строймастер". Из здания валит густой дым, также видно открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.
По данным столичного Дептранса, движение в районе ЧП не затруднено.
Пожар произошел недалеко от 21-го километра Киевского шоссе, строения 1. Спасатели установили, что возгорание возникло в торговом павильоне с мансардной частью.
На территории работают пожарно-спасательные бригады. Дальнейшая информация уточняется.
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