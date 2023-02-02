Появились кадры тушения пожара в торговых павильонах ТиНАО

Видео: ГУ МЧС России по Москве

МЧС показало видео с места пожара в торговых павильонах в районе поселения Мосрентген ТиНАО. Огонь полыхает на площади 200 квадратных метров.

На кадрах видно, как спасатели тушат пожар на территории строительного рынка "Строймастер". Из здания валит густой дым, также видно открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.

По данным столичного Дептранса, движение в районе ЧП не затруднено.

Пожар произошел недалеко от 21-го километра Киевского шоссе, строения 1. Спасатели установили, что возгорание возникло в торговом павильоне с мансардной частью.

На территории работают пожарно-спасательные бригады. Дальнейшая информация уточняется.

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