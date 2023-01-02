СК заведет дело о незаконном преследовании главы Центробанка РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет России намерен возбудить уголовное дело в отношении СБУ о незаконном преследовании главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной", – передает РИА Новости сообщение СК.

Следователи хотят выяснить, какие именно лица причастны к обвинению.

Ранее стало известно, что украинская служба безопасности предъявила обвинение Набиуллиной. СБУ заявила, что глава ЦБ участвовала в финансировании российских военных и оборонно-промышленного комплекса. Также там подчеркнули, что она организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины.

До этого СБУ возбудила уголовное дело против министра транспорта России Виталия Савельева. По словам представителей украинской спецслужбы, глава Минтранса РФ способствовал перемещению военной техники России в Крым.

Следователи подозревают Савельева по двум статьям УК Украины: "Пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны" и "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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