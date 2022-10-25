СБУ возбудила уголовное дело против главы Минтранса РФ

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против министра транспорта России Виталия Савельева. Соответствующий документ разместили в телеграм-канале ведомства.

По мнению представителей СБУ, глава Минтранса РФ способствовал перемещению военной техники России в Крым. Следователи подозревают Савельева по двум статьям УК Украины: "Пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны" и "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Ранее СБУ объявила в розыск многих чиновников РФ. Например, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, официального представителя МИД РФ Марию Захарову, сенатора Валентину Матвиенко, министра обороны РФ Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и многих других.

В свою очередь, официальный представитель Кремля на подобное решение СБУ заявил, что власти РФ крайне негативно восприняли данную информацию.

Песков прокомментировал объявление в розыск на Украине ряда чиновников РФ

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