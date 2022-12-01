Посылка со взрывчаткой найдена в посольстве США в Мадриде – СМИ

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Посылка, предварительно, со взрывчаткой найдена в посольстве Соединенных Штатов в Мадриде, сообщает местный телеканал Sexta со ссылкой на правоохранителей.

В настоящее время здание дипведомства оцеплено. По данным телеканала, к нему направляются специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения правоохранительных органов.

"Источники в полиции подтверждают, что дипломатическое представительство оцеплено, действует антитеррористический протокол", – отмечается в сообщении.

По информации местного телеканала, обнаруженный в американском посольстве конверт аналогичен посылкам, которые до этого были найдены в Испании.

Ранее служба безопасности премьер-министра Испании Педро Санчеса обнаружила конверт на его имя со взрывным устройством. Уточнялось, что это было такое же письмо, как взорвавшееся в украинском посольстве в Мадриде.

До этого взрыв произошел в посольстве Украины в Мадриде. В результате ЧП пострадал один человек, получивший конверт со взрывным устройством.



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