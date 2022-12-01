Мужчину насмерть придавило воротами автомойки на Хорошевском шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Мужчину насмерть придавило воротами здания автомойки на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"На Хорошевском шоссе мужчину 1989 года рождения придавило воротами нежилого здания, в котором располагается автомойка. Потерпевший скончался", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту была организована проверка под контролем Савеловской межрайонной прокуратуры.

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