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15:27

Происшествия

Мужчину насмерть придавило воротами автомойки на Хорошевском шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Мужчину насмерть придавило воротами здания автомойки на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"На Хорошевском шоссе мужчину 1989 года рождения придавило воротами нежилого здания, в котором располагается автомойка. Потерпевший скончался", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту была организована проверка под контролем Савеловской межрайонной прокуратуры.

Ранее в подмосковном Пушкине футбольные ворота упали на девочку 2012 года рождения. Школьница от полученных травм умерла в машине скорой помощи.

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