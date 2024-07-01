Бастрыкин попросил ВККС разрешить завести дело против главы Солнцевского суда

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Председатель Следственного комитете РФ Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) санкционировать возбуждение уголовного дела против председателя Солнцевского районного суда Артема Матеты, сообщается на сайте ВККС.

По данным коллегии, речь идет о возбуждении дела по статье "Мошенничество". Заседание запланировано на 10 июля.

Матета возглавляет Солнцевский суд Москвы с ноября 2021 года. До этого он был судьей Ногинского суда Московской области и Мособлсуда.

Ранее Таганский суд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления "Группы ГАЗ" Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве в особо крупном размере на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции либо с задержания на территории России.