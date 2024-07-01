Силы ПВО уничтожили еще девять БПЛА над брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще девять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"Еще девять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Шесть беспилотников уничтожены над территорией Выгоничского района, три перехвачены на подлете к городу Брянску", – написал он.

По его словам, повторная атака беспилотников была отбита без пострадавших и разрушений. Оперативные службы работают на месте.

В ночь на 1 июля украинские беспилотники уже пытались атаковать Брянскую область. Тогда были уничтожены девять беспилотников, семь из которых были сбиты над территорией Трубчевского района и два – над Карачевским районом.