Тело чемпиона мира по пауэрлифтингу обнаружили в Подмосковье

Фото: скриншот видео youtube.com/gwinplane1

Тело трехкратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Трайбера с огнестрельным ранением обнаружили в частном доме в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

Инцидент произошел в частном домовладении в Высоковске Клинского городского округа. По предварительным данным, 55-летний мужчина совершил самоубийство.

По факту его смерти начата доследственная проверка, опрашиваются соседи и родственники.

Ранее следователи задержали мужчину по подозрению в избиении до смерти своей знакомой в подмосковной Коломне.