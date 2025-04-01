Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб на стрелковом полигоне

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Депутат Заксобрания Челябинской области, гендиректор Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) Павел Избрехт скоропостижно скончался. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор и правительство Челябинской области <...> выражают искренние соболезнования его родным и близким", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства региона.

В свою очередь, в пресс-службе ЧЦЗ заявили РИА Новости, что чиновник погиб на стрелковом полигоне в результате случайности.

По данным регионального управления СК, сейчас следователи и следователи-криминалисты осматривают место ЧП и устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

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