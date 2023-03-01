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Неизвестный молодой человек с ножом ворвался в школу в Японии
Фото: depositphotos/Yotka
Неизвестный молодой человек с ножом ворвался в школу в Японии, сообщает телеканал NHK.
ЧП произошло днем в городе Тода в префектуре Сайтама. Злоумышленник успел ранить 60-летнего учителя до того, как его задержали.
Пострадавший находится в сознании. Детей оперативно эвакуировали. Преступником оказался молодой человек возрастом меньше 20 лет. Он признался, что хотел убить кого-нибудь.
Ранее во Франции ученик напал учительницу испанского языка с ножом. Женщина скончалась.
ЧП произошло в школе Сен-Тома-д'Аквин во французском департаменте Па-Де-Кале. Педагог получила удар в грудь. У нее зафиксировали остановку сердца и дыхания.
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