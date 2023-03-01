Число жертв столкновения двух поездов в Греции достигло 29 человек

Фото: AP Photo/Vaggelis Kousioras

Подтверждена гибель 29 человек в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Греции. Об этом сообщает телеканал ERT1, ссылаясь на официального представителя пожарной службы Василиса Ватракоянниса.

Кроме того, были госпитализированы 85 человек с различными травмами. Сообщается, что количество погибших и пострадавших в результате трагедии может еще возрасти, поскольку некоторые пассажиры еще могут находиться "в ловушке" под обломками вагонов.

На месте происшествия продолжают работать пожарные, врачи и сотрудники полиции.

Авария произошла в ночь на 1 марта в Греции, в районе города Лариса. Там произошло столкновение двух поездов – пассажирского и товарного. В результате произошел пожар.

Сообщалось, что пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники – Лариса. Предварительно, три вагона поезда сошли с рельсов во время движения, что и могло стать причиной столкновения.

Ранее сообщалось о 26 погибших. На место происшествия выехал министр здравоохранения Греции Танос Плеврис.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!