Экс-замглавы МО Украины предъявили обвинение из-за препятствования деятельности армии

Фото: РИА Новости/Стрингер

Некоторым должностным лицам, в том числе бывшему замглавы Минобороны Украины, предъявили обвинения. Об этом генпрокурор страны Андрей Костин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, сотрудника министерства подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других формирований.

Костин пояснил, что экс-замминистра влиял на заключение договоров на поставки продуктов военным по завышенным ценам. Кроме того, он якобы лоббировал закупку бронежилетов и других вещей низкого качества.

Ранее СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины инициировала обыски у ряда чиновников из министерства обороны. Сообщалось, что речь идет в том числе о бывшем директоре департамента госзакупок Минобороны Богдане Хмельницком.

Отмечалось, что обыск связан с закупкой некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен (более 3,3 миллиона долларов).



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!