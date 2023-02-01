18:31Происшествия
Экс-замглавы МО Украины предъявили обвинение из-за препятствования деятельности армии
Фото: РИА Новости/Стрингер
Некоторым должностным лицам, в том числе бывшему замглавы Минобороны Украины, предъявили обвинения. Об этом генпрокурор страны Андрей Костин написал в своем телеграм-канале.
По его словам, сотрудника министерства подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других формирований.
Костин пояснил, что экс-замминистра влиял на заключение договоров на поставки продуктов военным по завышенным ценам. Кроме того, он якобы лоббировал закупку бронежилетов и других вещей низкого качества.
Ранее СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины инициировала обыски у ряда чиновников из министерства обороны. Сообщалось, что речь идет в том числе о бывшем директоре департамента госзакупок Минобороны Богдане Хмельницком.
Отмечалось, что обыск связан с закупкой некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен (более 3,3 миллиона долларов).
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