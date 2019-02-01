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12:06

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Москалькова прокомментировала содержание сенатора Арашукова в СИЗО

"Приму меры": Москалькова готова помочь Арашукову, если от него поступят жалобы

происшествия эксклюзив

12:06

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Арестованный 30 января сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков содержится в карантинной камере СИЗО "Лефортово". Жалобы на содержание от него не поступали, хотя там нет горячей воды. При этом в московской Общественной наблюдательной комиссии заверили, что камера оборудована телевизором и холодильником.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в разговоре с порталом Москва 24 сказала, что готова взять на контроль ситуацию с Арашуковым, если сенатор направит ей соответствующую жалобу.

"Ко мне не поступало обращения о нарушении его прав. Согласно закону, уполномоченные по правам человека действуют и используют свой инструментарий, только когда есть обращение. Как только получу его жалобу, рассмотрю и приму меры в рамках своего мандата", – сказала омбудсмен.

По ее словам, отсутствие горячей воды в Лефортове – давняя проблема. "Конечно, это плохо. Я неоднократно о ней говорила. Сегодня там ведутся ремонтные работы по устранению повреждений. Недавно я посетила Лефортово, посмотрела, как у них организована баня, душевые, где подача горячей воды обеспечивается за счет специальных бойлерных", – уточнила Москалькова.

Она также выразила надежду на то, что реконструкция скоро завершится, и доступ к горячей воде будет в камере у каждого заключенного.

При этом омбудсмен подчеркнула, что телевизор и холодильник должны быть в каждой камере. "Я была одним из авторов федерального закона о порядке содержания под стражей от 1995 года. Согласно ему, у каждого арестанта должна быть подписка на газеты, телевизор и холодильник в камере. Если их нет, то я при обходе всегда делаю замечание, что это – нарушение федерального закона", – подчеркнула Москалькова.

Ранее Басманный суд арестовал Арашукова на два месяца. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Ходатайство о закрытом процессе заявила защита обвиняемого, так как в ходе судебного заседания будут зачитываться материалы дела, касающиеся семьи, а также личные данные.

32-летнего сенатора задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Перед этим палата единогласно дала согласие на лишение его неприкосновенности.

Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля.

происшествия эксклюзив

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