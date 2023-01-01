Спасатели помогли пролежавшей сутки в ванне пенсионерке в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подмосковные спасатели оказали помощь 87-летней пенсионерке, которая сутки пролежала в ванне. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Московская областная противопожарно-спасательная служба".

Спасателей вызвали жители многоэтажки, которые забеспокоились, что их пожилая пенсионерка не выходит на связь и не открывает дверь. Прибывшие на место сотрудники ГКУ в присутствии правоохранителей вскрыли дверь в квартиру женщины.

"В квартире спасатели обнаружили пенсионерку, которая, как выяснилось, сутки пролежала в ванне. Женщина внезапно почувствовала острую боль в ногах и не смогла самостоятельно выбраться из "западни", – говорится в сообщении.

Спасатели перенесли пожилую женщину в комнату и уложили на кровать. Медики осмотрели пенсионерку.

Ранее сообщалось, что сотрудника МАДИ убили под парящим мостом в парке "Зарядье". Ему нанесли 16 ножевых ранений. Подозреваемым в совершении преступления оказался 28-летний мужчина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Убийство".



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