Российские и западные сотрудники представительств в ООН желают друг другу мира в Новый год

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Западные и российские сотрудники представительств в ООН желают друг другу мира и спокойствия в новом году. Об этом рассказал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Все желают друг другу мира. Все желают, чтобы год был спокойный. Чтобы мир вернулся на какую-то траекторию устойчивого развития и сотрудничества", – приводит его слова РИА Новости.

Полянский считает, что это будет сложно сделать с учетом того, что Запад "сжег все мосты и все поставил на тот номер, который не сыграет в этом дипломатическом казино".

По его словам, западные дипломаты все же понимают, что мир находится на очень опасной стадии, и они зашли слишком далеко.

Ранее Полянский заявил, что правового способа исключения России из ООН нет. По его словам, без России организация перестанет существовать.

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