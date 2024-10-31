DPA: Германия закрывает все генконсульства Ирана на территории страны

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Власти ФРГ приняли решение прекратить работу всех генеральных консульств Ирана на территории страны в ответ на казнь программиста Джамшида Шармахда. Об этом пишет DPA со ссылкой на министерство иностранных дел Германии.

Решение коснется дипмиссий во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене. При этом посольство Ирана в Берлине продолжит работу.

В прошлом году Верховный суд Ирана приговорил Шармахда, который являлся гражданином Ирана и Германии одновременно, к смертной казни по обвинению в терроризме. Сама казнь состоялась 28 октября. Приговор осудили власти Германии и Евросоюза.

После убийства МИД ФРГ вызвал поверенного в делах Ирана, а также отозвал посла ФРГ в Тегеране для консультаций. Дипломатическое ведомство выразило решительный протест против действий властей Ирана и оставило за собой право принять дальнейшие действия.