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29 октября, 14:03

Политика

МИД Германии отозвал посла из Тегерана после казни программиста Шармахда

Фото: depositphotos/selensergen

МИД Германии вызвал поверенного в делах Ирана после убийства программиста Джамшида Шармахда, а также отозвал посла ФРГ в Тегеране для консультаций. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на странице в соцсети Х.

Министерство выразило решительный протест против действий властей Ирана и оставило за собой право принять дальнейшие действия, говорится в сообщении.

При этом посол Германии в Тегеране, как отметили в МИД ФРГ, действовал в согласии с ведомством и решительно протестовал против убийства Шармахда.

Программист, имевший иранское и немецкое гражданство, был казнен 28 октября. В 2023 году Верховный суд Ирана приговорил его к смертной казни по обвинению в терроризме. Приговор осудили власти Германии и Евросоюза.

В конце июня сотрудники МИД Германии под начальствованием главы ведомства Анналены Бербок подпали под расследование о подозрении в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами. По данным СМИ, масштаб расследования оказался значителен.

Так, за последние пять лет тысячам людей разрешили въезд в Германию по поддельным или неполным документам. Большинство нелегалов были из Сирии, Турции, Афганистана и ряда африканских стран. По словам прокурора Берлина Карены Хойссер, завершение дела на тот момент даже не рассматривалось.

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