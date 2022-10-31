В Британии назвали четыре сценария ядерной войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Есть четыре варианта развития сценария ядерного конфликта, среди которых Армагеддон, нормализация, шантаж и избежание ядерной войны. Об этом сообщает Financial Times.

Авторы издания отметили, что с 1945 года лидеры держав "отступали от пропасти", ведь осознание того, что неверное движение может привести к гибели миллионов людей, отрезвляет. По мнению колумнистов, именно это удерживало мир от ядерной катастрофы.

Авторы отметили, что одним из сценарием ядерной войны может быть применение тактического оружия. В Белом доме обвиняют в этом желании Россию. Вместе с тем в США уверены, что возможное применение ядерного оружия лишь усилит эскалацию конфликта на Украине.

"Глобальные беспорядки последуют за применением ядерного оружия. Рынки рухнут, и общественность по всему миру может запаниковать, что может привести к массовому оттоку населения из городов", – говорится в сообщении.

В издании отметили, что из-за таких последствий у людей возникает страх, в результате чего на Западе все чаще можно услышать призывы к мирным переговорам с РФ. Однако к диалогу не торопятся прибегать из-за опасения ядерного шантажа. Некоторые уверены, что Москва, если согласится пойти на уступки, может выменять для себя выгодные условия.

Ранее конгрессмен Пол Госар заявил, что президент США Джо Байден поставил мир на грань апокалипсиса, когда решил спровоцировать вооруженный конфликт на Украине. По его словам, "прокси-война" американского лидера натравила ядерные державы друг на друга. Госар добавил, что сейчас мир максимально близок к ядерному конфликту.



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