Слуцкий предупредил Запад об угрозе вселенской катастрофы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Нагнетание напряженности со стороны Запада может обернуться вселенской катастрофой, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии для телеграм-канала "Специально для RT".

Он напомнил, что 28 октября исполняется 60 лет с момента окончания Карибского кризиса. По его словам, именно в этот день в 1962 году в Нью-Йорке стартовали советско-американские переговоры, которые положили конец 13-дневному балансированию всего мира на грани ядерной войны.

Депутат считает, что прямых исторических параллелей с сегодняшними событиями проводить не нужно, однако важно извлечь урок из Карибского кризиса, который заключается в том, что главы государств должны достигать компромисса ради спасения мира от уничтожения.

"Среди западных политиков сегодня нет фигуры, которую можно было бы сравнить с президентом США Кеннеди, да и Владимир Путин при всем масштабе его личности не готов, как он сам сказал, ассоциировать себя с Хрущевым. Но нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать и отдавать отчет, что дальнейшее нагнетание реально чревато вселенской катастрофой. Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом", – отметил парламентарий.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия.

Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал пиком холодной войны.

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