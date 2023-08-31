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31 августа, 16:10

Политика

Консульское агентство Польши в Смоленске прекратило работу

Фото: ТАСС/Ольга Лисинова

Власти Польши закрыли консульское агентство республики в Смоленске в соответствии с решением российского правительства. Об этом сообщается на сайте польского МИД.

"Причиной закрытия стал отзыв разрешения на его функционирование правительством РФ", – напомнили в сообщении.

Польское дипведомство заявило, что выступает "категорически против" подобного решения российских властей. Уточняется, что агентство работало с 2012 года.

Правительство РФ объявило о закрытии консульского агентства Польши, находящегося в Смоленске, 14 июля. Документ подписал Михаил Мишустин.

Российский МИД уведомил о решении посла Польши. В свою очередь, Варшава "оставила за собой право на ответные меры", назвав действия Москвы "еще одним недружественным и непонятным актом".

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