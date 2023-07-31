31 июля, 23:29Экономика
Китай ограничит экспорт комплектующих для БПЛА на два года
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Китай с 1 сентября 2023 года введет двухлетние ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников, а также БПЛА гражданского назначения. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции КНР.
"Речь идет о специальных двигателях для некоторых БПЛА, специфической полезной нагрузке, радиокоммуникационном оборудовании и гражданских средствах борьбы с БПЛА. Вводится двухлетний контроль на экспорт некоторых БПЛА потребительского класса", – указано в заявлении ведомства.
В министерстве отметили, что в связи с развитием технологий БПЛА и расширением сценариев их применения, есть риски того, что гражданские дроны с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях.
При этом данная мера не означает полный запрет на экспорт беспилотников из Китая. Гражданские БПЛА можно будет экспортировать, выполнив юридические процедуры, а компетентные органы Китая будут принимать меры для поддержки экспорта компаний, которые отвечают требованиям.
В ведомстве также подчеркнули, что ограничения не нацелены против конкретных государств или регионов.
Ранее в МИД КНР заявили, что торговые отношения Москвы и Пекина являются открытыми и честными и не направлены против третьих стран. Представитель китайского МИД также заявил, что Евросоюз нарушит доверие Европы и Китая при введении санкций против компаний КНР.
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