Китай ограничит экспорт комплектующих для БПЛА на два года

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Китай с 1 сентября 2023 года введет двухлетние ограничения на экспорт комплектующих для беспилотников, а также БПЛА гражданского назначения. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции КНР.

"Речь идет о специальных двигателях для некоторых БПЛА, специфической полезной нагрузке, радиокоммуникационном оборудовании и гражданских средствах борьбы с БПЛА. Вводится двухлетний контроль на экспорт некоторых БПЛА потребительского класса", – указано в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что в связи с развитием технологий БПЛА и расширением сценариев их применения, есть риски того, что гражданские дроны с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях.

При этом данная мера не означает полный запрет на экспорт беспилотников из Китая. Гражданские БПЛА можно будет экспортировать, выполнив юридические процедуры, а компетентные органы Китая будут принимать меры для поддержки экспорта компаний, которые отвечают требованиям.

В ведомстве также подчеркнули, что ограничения не нацелены против конкретных государств или регионов.

Ранее в МИД КНР заявили, что торговые отношения Москвы и Пекина являются открытыми и честными и не направлены против третьих стран. Представитель китайского МИД также заявил, что Евросоюз нарушит доверие Европы и Китая при введении санкций против компаний КНР.