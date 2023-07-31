Эксперт назвал заказной статью британского СМИ о подготовке "операции по захвату Крыма"

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Статья Daily Express о подготовке "операции по захвату Крыма" была выпущена по заказу. Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" высказал военный эксперт Александр Перенджиев.

"Если эта информация правдивая, то всех, кто ее передал, кто сообщил об этом, по идее должны были арестовать. Потому что она очень похожа на ту, которая не подлежит распространению или является военной тайной", – заявил он.

О том, что материал был сделан по заказу, пояснил Перенджиев, свидетельствует отсутствие задержания готовившихся якобы к захвату. Целью такого материала, считает эксперт, является информационно-психологическое воздействие на РФ.

До этого британский таблоид, ссылаясь на осведомленный источник, сообщил, что Соединенное Королевство готовит спецназ Украины к захвату Крыма до наступления Рождества. Операция якобы предполагала совершение воздушных, морских и ракетных ударов с применением артиллерии Великобритании, США и Германии.

В свою очередь, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя материал, заявил, что попытка захвата полуострова обернется для Европы и Украины катастрофой. Он подчеркнул, что никому не позволено посягать на Крым.



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