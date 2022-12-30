Свыше 3 тыс убитых граждан обнаружили в Мариуполе после отхода ВСУ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Более трех тысяч убитых мирных жителей обнаружили в Мариуполе после отхода Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По данным следствия, Киев создал препятствия для эвакуации из города во время организации Россией гуманитарного коридора через сектор A.

Граждане не могли перемещаться в поисках пропитания, так как стали мишенью для карателей Украины. Следователи считают, что мариупольцев убивали из различного оружия.

Ранее в Сети появилось видео, где украинские бойцы вынудили российских военных сдаться, а после расстреляли их. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Москва расследует происшествие. По его словам, Россия самостоятельно займется розыском виновных.



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