Украинские власти назвали число пропавших без вести

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Число пропавших без вести на Украине достигло 15 тысяч. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на уполномоченную президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав военных Алену Вербицкую.

По словам Вербицкой, между числом официально подтвержденных находящихся в плену и пропавших без вести есть несоответствие. В списке людей, о местоположении которых ничего не известно, также есть гражданские лица.

"Мы не знаем, что с ними произошло", – сказала Вербицкая.

Она также сообщила о плохом взаимодействии между Украиной и Россией по вопросам, связанным с военнопленными.

Ранее в России предложили ввести меры поддержки для семей пропавших без вести в ходе спецоперации на Украине. В российском Совете по правам человека объяснили, что в случае исчезновения военнослужащего ему перестают выплачивать довольствие. Однако из-за того, что человек может быть пропавшим долгое время, семью необходимо продолжать поддерживать.



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