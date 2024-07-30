Офицер Райснер: бомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают базы ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиабомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.

Офицер отметил, что, когда бомба весом три тонны бьет по украинской роте или целой базе, то от нее "фактически ничего не остается". После этого русские даже небольшой группой могут взять позицию под контроль, уточнил Райснер и добавил, что ВС России применяют различные виды авиабомб: от ФАБ-250 до ФАБ-1500 или ФАБ-3000.

Ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сказал, что новая модифицированная авиабомба ФАБ-500 может достать до любой точки Харькова. С его слов, новым видом корректируемых авиационных боеприпасов российская армия пользовалась еще на купянском направлении, а также для нанесения ударов по промышленным объектам города. После модификации дальность авиабомбы увеличилась до 80 километров.

