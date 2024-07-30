МВД РФ предложило упростить получение гражданства семьям россиян-контрактников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

МВД РФ предложило упростить требования для подачи заявления на получение гражданства супругам, детям и родителям россиян, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в указ президента "О приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, и членов их семей".

В частности, предлагается отказаться от требований постоянно проживать в России со дня принятия решения о выдаче ВНЖ в РФ и до дня подачи заявления на приобретение российского гражданства в течение пяти лет, владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства. Также предлагают отменить обстоятельства, которые могут быть основаниями для отклонения заявления о приеме в гражданство.



Планируется, что документ вступит в силу с момента его подписания.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в ГД предложение о синхронизации процедуры получения российского гражданства иностранцами и постановку их на воинский учет. Эта и другие поправки направлены на предупреждение преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики.

Также председатель Следкома озвучил ряд мер, которые будут более четко контролировать иностранцев во время их пребывания на территории России и отъезда из страны. В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан.