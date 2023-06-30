Полянский заявил, что Киев может готовить провокацию под чужим флагом на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что Киев может готовить провокацию под чужим флагом на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он написал в своем Twitter.

"Видимо, киевский режим и его западные спонсоры решили пойти на ядерную провокацию на Запорожской АЭС, которую Украина регулярно обстреливает", – написал он.

Полянский считает, что Украина хочет устроить провокацию для обвинения в этом Москвы. По его словам, таким образом киевские власти хотят вернуть на свою сторону западное общественное мнение, так как на Западе устали выделять деньги на украинский конфликт.

Ранее Полянский заявил о попытках спецслужб США завербовать российских дипломатов. По его словам, агенты американских спецслужб нацелены на сотрудников российского постпредства при ООН в Нью-Йорке.



Москва призвала ООН не допустить провокаций Киева на ЗАЭС