Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации – СМИ

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Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после Единого дня голосования 10 сентября. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

По информации источника, знакомого с обсуждением вопроса, Мизулина не будет внесена в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко.

Другой собеседник агентства, близкий к администрации президента, сообщил, что в Совфеде есть желающие оставить Мизулину, однако вероятность ее ухода "действительно высока".

По закону "О порядке формирования Совета Федерации", каждый кандидат в губернаторы представляет избирательной комиссии три кандидатуры на пост сенатора. Избранный губернатор впоследствии направляет одну из кандидатур в Совфед.

Уточняется, что сама Мизулина не ответила на запрос РБК.

Ранее сообщалось, что Мизулина предложила наделить эмбрионы в пробирке правовой защитой. Сенатор заявила, что данная тема возникла во время обсуждения инициативы о запрете суррогатного материнства в России для граждан другого государства.