Власти Киевской области сообщили об установке около 10 тысяч "зубов дракона"

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В Киевской области установили около 10 тысяч противотанковых заграждений, которые называются "зубы дракона". Об этом рассказал глава военной администрации региона Руслан Кравченко в своем телеграм-канале.

"Фортификации, которые строим, предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий", – сказано в сообщении.

Кроме того, он заявил, что власти подготовили противотанковые рвы и другие невзрывные конструкции. При этом Кравченко уточнил, что работы не прекращаются и осуществляются на определенном участке только после консультаций с военными.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что бойцы украинской стороны начали устанавливать бетонные противотанковые заграждения "зубы дракона" в приграничной Черниговской области. Регион имеет участки границы как с Россией, так и с Белоруссией.

