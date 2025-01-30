Трамп заявил, что более двух третей американских восьмиклассников плохо читают

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Более двух третей американских восьмиклассников плохо читают, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на высказывание президента США Дональда Трампа.

70% учеников не достигли нужного уровня в чтении, а 72% плохо знают математику. Такой результат говорит о низкой эффективности американского образования, что сказывается на конкурентоспособности США, уверен Трамп.

Кроме того, возле школ с качественным обучением растет стоимость жилья, так как в государственные учреждения можно записаться по месту жительства. Лидер Штатов предложил создать новые программы, которые будут ориентированы на образовательную свободу.

Также семьи с низким достатком и семьи военных могли бы получать финансовую поддержку от государства для расширения выбора вариантов образования, заключил Трамп.

Ранее американские СМИ предположили, что порядка 733 тысяч школьников могут оказаться под угрозой депортации. Такие опасения появились на фоне заявлений администрации Трампа о том, что представители миграционной службы больше не будут обходить стороной школы. Родители боятся отпускать своих детей, у которых нет гражданства, несмотря на их право на получение образования.

