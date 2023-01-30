Американист объяснил политику США в отношении Северной Македонии

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев объяснил, почему посольство США в Северной Македонии объявило открытый конкурс программ, направленных на "развитие демократических институтов" страны, сообщает RT.

По его словам, такие программы есть практически во всех странах Восточной Европы. Эксперт подчеркнул, что это типичный подход.

"Там не одна Северная Македонония: и Словения, и Хорватия, и Сербия. Там они активно ведут работу. Македония им нужна просто "до кучи", чтоб не отставала", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что США собираются способствовать "развитию демократических институтов" в Северной Македонии. Объем финансирования этого направления в 2023 году составит более 500 тысяч долларов.

В январе стало известно, что Соединенные Штаты готовы выделить гранты в размере от 25 до 250 тысяч рублей организациям и физическим лицам, способствующим повышению "цифровой грамотности россиян" и улучшению имиджа США в РФ.

В отдельное направление грантовой программы выделена сфера СМИ. В рамках нее Вашингтон намерен "способствовать лучшему пониманию свободы печати", а также повышать медийную грамотность граждан РФ. Также программа предусматривает объяснение россиянам американских ценностей, развитие представлений о культуре народов, населяющих США.

Между тем замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что Вашингтон использует подобные гранты исключительно для продвижения собственных интересов, не считаясь с суверенитетом стран.

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