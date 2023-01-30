Премьер Монголии заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на страну

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ сообщил о негативном влиянии санкций, введенных против России, на страну.

"Несмотря на то что Монголия демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций, введенных в отношении России", – сказал он в интервью Financial Times.

В частности, негативное воздействие на Монголию оказывает сложившая ситуация в области авиации. До введения санкций самолеты, ранее летавшие между Европой и Азией через воздушное пространство России, пролетали над Монголией, за что страна получала навигационные сборы. Сейчас же это стало невозможным.

В связи со сложившейся ситуаций премьер Монголии призвал более тщательно продумывать антироссийские санкции, поскольку те могут задеть и другие, непричастные к украинскому конфликту страны.

Ранее санкции в отношении РФ ввела Япония. Однако заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов заявил, что антироссийские ограничения со стороны Японии не окажут значительного влияния на РФ.

По его словам, продукцию, на импорт которой Япония установила запрет, можно заменить отечественными аналогами.



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