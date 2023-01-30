Рябков заявил, что РФ готовится к консультациям с США по двусторонним отношениям

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Москва готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, однако сроки и место еще не выбраны, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что в России такие переговоры считают полезными для сверки часов. По мнению замминистра, другого способа найти точки соприкосновения, чтобы сдвинуть с мертвой точки накопленный ворох проблем, не просматривается.

"Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня", – сказал Рябков.

Он напомнил, что двусторонние консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях прошли в Стамбуле в декабре. При этом вопрос о численности диппредставительств РФ и США тогда не обсуждался.

В декабре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Джо Байден готов будет встретиться с Владимиром Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам

Еще одним условием для потенциальной встречи лидеров РФ и США представитель американской администрации назвал проведение консультаций с Украиной и союзниками Вашингтона.



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