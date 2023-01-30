Подполковник армии США Дэвис назвал отправку танков на Украину информационной операцией

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Отправка западных танков Украине не поменяет реальную обстановку на поле конфликта и является информационной операцией. С таким заявлением выступил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в интервью изданию Breitbart.

По его мнению, информационные операции и заявления не всегда меняют ситуацию в реальности.

"Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле", – пояснил он.

Он также высказал сомнения в эффективности поставляемой военной техники, заявив, что 90% успеха в бою зависит от действий экипажа. По его словам, просто наличие танков НАТО не гарантирует победы на поле боя.

Подполковник считает, что действия Вашингтона обостряют ситуацию и лишь провоцируют прямое столкновение между НАТО и Россией, что, по его мнению, может привести к ядерному конфликту.

"Все, что вы делаете – это подталкиваете Россию к войне. Мы предоставляем разведданные. Мы поставляем боеприпасы. Мы отправляем системы вооружения и ремонтные средства, буквально все – только на спусковой крючок пока не нажали", – заявил он.

У США просто нет плана насчет конфликта на Украине, считает Дэвис. По его словам, в Штатах нет понимания не только того, что будет после завершения конфликта, но и даже того, какую цель преследует передача оружия Киеву.

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на источники в оборонной промышленности США сообщил, что Штаты поддерживают Киев из-за крупных запасов титана на Украине. Собеседник издания заявил, что США и их союзники принимают усилия ради того, чтобы выявить, разработать и использовать огромные запасы титана на Украине.

Появилось видео с поездами, везущими танки Leopard на Украину

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