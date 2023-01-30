02:03Политика
Замглавы МИД РФ заявил, что не видит предпосылок для переговоров по Украине
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Предпосылки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью газете "Известия".
"Мы не питаем абсолютно никаких иллюзий относительно готовности Киева в настоящий момент перейти к поиску переговорного решения", – заявил он.
Вершинин считает, что для дипломатии необходима политическая воля, которая отсутствует как у Киева, так и у его западных кураторов. Он напомнил, что именно Украина саботировала выполнение Минских соглашений и впоследствии отвергла "перспективный переговорный формат" после встречи в Стамбуле.
Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским руководством.
Кроме того, по словам Вершинина, страны Запада ценой украинской крови решают собственные задачи по сдерживанию России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неинтересно вести переговоры с Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, после начала спецоперации России, Путин стал для него "никем".
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