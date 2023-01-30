Замглавы МИД РФ заявил, что не видит предпосылок для переговоров по Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Предпосылки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью газете "Известия".

"Мы не питаем абсолютно никаких иллюзий относительно готовности Киева в настоящий момент перейти к поиску переговорного решения", – заявил он.

Вершинин считает, что для дипломатии необходима политическая воля, которая отсутствует как у Киева, так и у его западных кураторов. Он напомнил, что именно Украина саботировала выполнение Минских соглашений и впоследствии отвергла "перспективный переговорный формат" после встречи в Стамбуле.

Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским руководством.

Кроме того, по словам Вершинина, страны Запада ценой украинской крови решают собственные задачи по сдерживанию России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неинтересно вести переговоры с Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, после начала спецоперации России, Путин стал для него "никем".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!