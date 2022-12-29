Глава офиса Зеленского заявил о совпадении с США видения условий прекращения конфликта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

У Вашингтона и Киева на 100% совпадают цели и видение условий прекращения конфликта на Украине, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, Штаты поддерживают Украину и воспринимают их возможную победу как свою. Ермак также сообщил, что Киев заручился поддержкой обеих партий американского сената: и демократов, и республиканцев.

Он также отметил, что никаких компромиссов с Владимиром Путиным и российской властью касательно независимости, территориальной целостности и суверенитета не будет.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Киев не готов к переговорам с Москвой, несмотря на обратные заявления.

Он напомнил, что Украина вышла из стамбульского переговорного процесса. По его мнению, первый шаг в направлении прекращения конфликта должен сделать именно Киев.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!