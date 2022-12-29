Взрывы прогремели в Киеве и области – СМИ

Фото: TACC/Andrew Kravchenko/AP

В Киеве и области слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Страна.ua".

По предварительной информации, в регионе работает система противовоздушной обороны. СМИ также рассказали, что под Киевом была сбита ракета.

Накануне Вооруженные силы Украины три раза за сутки обстреливали Донецк из реактивной системы залпового огня. Около 19:15 Киев выпустил 16 ракет. Сообщалось, что огонь вели из чешских установок.

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка погибла местная жительница. Также ранения получил один мужчина.



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