Генпрокуратура признала нежелательным в РФ литовский центр Riddle

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность литовского неправительственного аналитического центра Riddle. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по результатам изучения поступивших в прокуратуру материалов. По данным ведомства, деятельность Riddle представляет угрозу основам конституционного строя РФ и ее безопасности.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России", – говорится в сообщении.

На сайте Riddle указано, что задачей организации является предоставление качественной аналитики, формирование экспертного сообщества и продвижение нового поколения экспертов, специализирующихся на исследовании РФ.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательными в стране две украинские неправительственные организации. Речь идет о духовном центре "Возрождение" и благотворительном фонде "Возрождение" Владимира Мунтяна.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!