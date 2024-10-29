Депутат Аксененко: в России могут освободить старших по дому от налога на доходы физлиц

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Старших по дому в РФ хотят освободить от налога на доходы физических лиц, сообщил заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Как правило, жильцы на общем собрании принимают решение о том, будет ли управдом получать зарплату. Она рассчитывается в зависимости от количества квартир, и в крупных городах это может быть существенная сумма, отметил парламентарий.

"Но при любом раскладе такой доход считается прибылью, и получатель платит НДФЛ и страховой взнос в размере 30%. При этом чаще всего должность старших по дому занимают активные пенсионеры, которые, даже если они получают минимальную зарплату в 5 тысяч рублей, уже считаются работающими", – передает РИА Новости его слова.

В таком случае пенсию им не индексируют. Именно по этой причине старшие по дому чаще отказываются от этой работы.

В связи с этим поступило предложение, чтобы доходы управдомов не облагались налогом. Их необходимо рассматривать не как прибыль, а как вознаграждение, объяснил Аксененко. Сейчас необходимые поправки готовятся ко второму чтению, резюмировал он.

Между тем ряд пенсионеров смогут получить уже проиндексированную выплату за январь в декабре 2024 года. Получателям заработных плат, пенсий и так далее могут начислить средства за январь заранее, если дата выплаты выпадает на нерабочий праздничный день.

Изначально в 2025 году планировалось проводить индексацию пенсий по новым правилам – в феврале и апреле. Однако позже было принято решение пока осуществлять ее по старой схеме – только раз в год.

