Володин призвал ООН расследовать причастность США к появлению коронавируса

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН провести расследование о возможной причастности США к появлению и распространению коронавируса. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Парламентарий указал на то, что ученые из разных стран нашли доказательства, указывающие на лабораторное происхождение COVID-19. При этом под контролем Пентагона находятся 336 биолабораторий по всему миру, где такой вирус мог быть создан искусственно.

"ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса", – подчеркнул Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, США также обязаны компенсировать странам мира издержки, связанные с устранением последствий пандемии COVID-19.

Ранее вирусолог Петр Чумаков рассказал, с чем может быть связано распространение теорий об искусственном происхождении коронавируса. По мнению эксперта, идеи такого рода могут возникать потому, что заболевание почти с первых дней распространения приобрело потенциал пандемии.

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