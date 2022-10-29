Военная доктрина РФ не допускает двойных толкований в вопросе ядерного оружия – МИД РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская военная доктрина не допускает двойных толкований в вопросе возможного применения ядерного оружия, передает РИА Новости.

"Наша военная доктрина и соответствующие документы, касающиеся возможного применения ядерного оружия, они очень точны, не допускают никаких двойных толкований. Там прямо говорится о том, что вне ядерного конфликта ядерное оружие может быть применено только, если существует угроза самому существованию государства", – пояснил дипломат.

Грушко подчеркнул, что российское внешнеполитическое ведомство отслеживает изменения в стратегиях ядерных стран Запада, а именно Великобритании, Франции и США. Также учитываются изменения в части средств доставки и самого оружия.

По словам замглавы МИД, язык ядерных стратегий этих государств достаточно размыт. В действующих редакциях расширено число сценариев допустимого применения ядерного оружия, отметил дипломат.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал власти США вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие. Кроме того, он потребовал от американской стороны ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!