Экс-президент Молдавии заявил, что правящая партия обсуждает перенос местных выборов

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Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) обсуждает перенос местных выборов, которые должны пройти 5 ноября. Об этом заявил экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон в эфире Exclusiv TV.

"Они (депутаты ПДС. – Прим. ред.) думают, переносить или нет местные выборы. <...> Внутри ПДС две группировки. Одна хочет перенести выборы, другая – чтобы они прошли сейчас. Аргументы тех, кто хочет перенести, – у нас сейчас все плохо, патентщики, аграрии против нас, в бюджете нет денег, и провести местные выборы лучше вместе с президентскими в 2024 году", – сказал Додон.

Как объяснил экс-президент, Партия социалистов считает выгодным перенос местных выборов, поскольку правящая партия потащит вниз рейтинг президента Молдавии Майи Санду, которая является неформальным лидером ПДС.

По его словам, если выборы состоятся 5 ноября, социалисты будут бороться с ПДС за первое место. При этом Додон добавил, что второе место Партии социалистов уже обеспечено.

В то же время Додон подчеркнул, что члены ПДС пытаются оказать давление на местных мэров. Правящая партия стремится склонить их к участию в выборах от ПДС, подчеркнул экс-президент.

Тем не менее политик от Партии социалистов выразил мнение, что при увеличении давления на местные власти, ПДС будут отдавать все меньше голосов.

Ранее президент Молдавия Майя Санду обвинила Россию в попытке свергнуть проевропейское правительство Кишинева. Планы свержения должны были исполниться этой весной, однако этого не удалось, заявила Санду.

По словам Санду, планы Кремля "очевидны" и заключаются в том, чтобы сменить правительство в Кишиневе на пророссийское и использовать Молдову в конфликте против Украины.

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