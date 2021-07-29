Более 55 тыс москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 55 тысяч человек приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования, сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"В тестировании электронного голосования в Москве приняли участие больше 55 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Тестирование системы началось в четверг в 08:00 и продолжится до 20:00 30 июля. Принять в нем участие могут все желающие старше 18 лет, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.

Горожанам предстоит ответить на вопросы об обязательной вакцинации лиц, работающих с людьми, а также о развитии личного и общественного транспорта в столице.

Ранее столичный портал mos.ru подготовил спецпроект об электронном голосовании. В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.

