Депутат ГД Журова: вопрос компенсаций иностранным бойцам СВО надо решать системно

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Власти России должны решать вопрос о компенсациях иностранным участникам спецоперации системно и на высшем уровне, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ее заявление стало комментарием по поводу требования властями Шри-Ланки выплат за погибших и пострадавших в ходе украинского конфликта граждан государства, учатсвовавших в боевых действиях на стороне РФ.

"В индивидуальном порядке это не разберешь. Тут нужно системно всем, а не только гражданам Шри-Ланки, потому что, как я понимаю, добровольцы есть не только из Шри-Ланки. Неправильно будет добровольцам какой-то одной страны это компенсировать, а другим странам не компенсировать", – поделилась своим мнением в беседе с "Лентой.ру" депутат.

Парламентарий также подчеркнула, что решение по этому вопросу должно приниматься президентом и министром обороны России.

Ранее сообщалось, что делегация Шри-Ланки во главе с министром иностранных дел Таракой Баласурией посетила Россию с 26 по 27 июня. В хлде этого визита и был поднят вопрос о компенсациях участвовавшим в спецоперации гражданам страны.

Представители делегации также предложили создать совместный рабочий комитет с официальными лицами обоих государств, который будет встречаться для решения проблем ланкийцев, принимающих участие в СВО.

