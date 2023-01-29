Володин назвал СВО освободительной для славянских народов

Фото: kremlin.ru

После госпереворота 2014 года США превратили Украину в свою колонию, разграбив страну и лишив ее граждан прав и свобод. В связи с этим российская спецоперация фактически является освободительной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Специальная военная операция стала освободительной для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов", – написал он в своем телеграм-канале.

Он также указал на тот факт, что сегодня США, боясь "потерять свою колонию", фактически являются непосредственным участником конфликта. Это подтверждают поставки Киеву тяжелых вооружений, а также работа на территории Украины американских инструкторов и наемников.

"Янки, вон с Украины!" – подытожил Володин.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон отрицает очевидное, утверждая, что поставки Киеву танков не являются эскалацией конфликта. Он также сравнил подобные заявления с цитатами из антиутопий Джорджа Оруэлла.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!