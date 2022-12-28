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Мирный саммит по Украине с участием Запада не сможет пройти без России, иначе в его проведении нет смысла. Об этом заявили журналисты китайской газеты The Global Times.

Они назвали нереалистичной мечтой слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что до начала переговоров Москва должна предстать перед международным трибуналом за свои преступления.

Кроме того, обозреватели выразили мнение, что надежды Киева на дипломатический авторитет западных стран усугубит политическую напряженность и лишь усилит трения между Украиной и Россией.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Киев не готов к переговорам с Москвой, несмотря на обратные заявления. Он напомнил, что Украина вышла из стамбульского переговорного процесса. По его мнению, первый шаг в направлении прекращения конфликта должен сделать именно Киев.



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