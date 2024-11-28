Лавров: заявления о превентивных ударах по РФ абсолютно безответственны

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления некоторых представителей НАТО о превентивных ударах по РФ абсолютно безответственными. Об этом глава российского МИД заявил журналисту Павлу Зарубину, который разместил соответствующую запись в своем телеграм-канале.

Ранее глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что в НАТО обсуждается возможность нанесения превентивных высокоточных ударов по российской территории в случае вооруженного конфликта.

"Политики на то и политики, чтобы постоянно сохранять внимание к своей персоне со стороны общественности. У нас тоже есть политики, которые много говорят про эскалацию. Решение принимает верховный главнокомандующий. И у меня есть надежда, что в США тоже должно быть так", – подчеркнул Лавров.

Он отметил, что военные, выступающими с подобными заявлениями, всего лишь хотят выслужиться, чуя конъюнктуру.

"Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало", – заключил глава МИД.

Ранее Лавров также отметил, что страны НАТО "отбросили приличия" словами о превентивных ударах по РФ. По мнению дипломата, подобные заявления показывают истинные намерения Североатлантического альянса.