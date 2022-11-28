В США ищут доступную страну для получения иммиграционных виз россиянами

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США хотят найти более доступные страны для получения россиянами иммиграционных виз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временную поверенную в делах США в Москве Элизабет Руд.

По ее словам, Вашингтон знает, какие трудности испытывают россияне при попытке въехать в Польшу для получения этого типа виз. В связи с этим США увидели необходимость найти более доступные места для этих целей.

При этом Руд подчеркнула, что Америка по-прежнему готова принимать россиян, которые хотят приехать на учебу или в качестве туристов. Главной проблемой в этом вопросе она назвала маленькое число сотрудников посольства. По ее словам, работники консульства в основном занимаются американцами, в том числе теми, кто находится в тюрьме или является участником судебного процесса. Из-за невозможности предоставлять полный набор консульских услуг россияне могут обращаться за американскими неиммиграционными визами в любую страну, где есть посольство США.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва продолжает диалог с Вашингтоном по визовому вопросу. При этом, подчеркнул он, прогресса в решении этой проблемы пока нет. Однако Рябков указал, что тема выдачи виз является одной из немногих, по которым США продолжают сотрудничество с Россией.



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