Boeing планирует поставлять Украине высокоточные боеприпасы для ракетных систем – СМИ

Фото: ТАСС/Shalan Stewart/Zuma

Компания Boeing планирует поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Компания якобы предлагает поставлять систему "наземной бомбы малого диаметра" (GLSDB). Это, по данным источников в промышленности, – один из полдюжины планов по производству новых боеприпасов для Киева. При этом Украина может получить эту систему уже весной 2023 года.

GLSDB представляет собой боеприпас малого диаметра с ракетным двигателем M26. По данным СМИ, Пентагон рассматривает предложение компании из-за сокращения военных запасов США и союзников, но в условиях растущих потребностей Украины.

Отмечается, что ряд изделий системы уже готовы, однако для официальных закупок есть множество логистических препятствий. Для быстрого производства оружия понадобится ускорение поставок деталей и услуг по меньшей мере от шести поставщиков.

Ранее сообщалось, что Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2. Дальность новой модели в два раза больше, чем у прошлого поколения ракет. Обычно такие ракеты запускаются с воздуха, однако Киев модифицировал грузовики, чтобы использовать их в качестве пусковых платформ.



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