Полякам предложили сфотографироваться в образе погибших солдат ВСУ

Фото: телеграм-канал "Политика страны"

Стенды с изображениями украинских военных без лица установили в польской Варшаве, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По задумке организаторов любой желающий может примерить на себя образ солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако под силуэтами указаны даты рождения и смерти.

При этом экс-солдат ВСУ Евгения Эмеральд узнала свое фото и пожаловалась, что в Польше не только поиздевались над военными Украины, но и решили похоронить всех заживо.

После инцидента стенды убрали, а организаторы принесли свои извинения. Таким образом якобы предлагалось обратить внимание поляков на "огромное самопожертвование" украинцев.

Ранее министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш пожаловался, что поляков возмущают украинские беженцы, которые водят дорогие авто и отдыхают в пятизвездочных отелях.

Такая ситуация несправедлива по отношению к полякам, вносящим свой вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь украинцам, уверен министр.